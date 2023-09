Lombardia | prendono brioches | un tè e un succo e mostrano quanto hanno speso | Ecco lo scontrino del bar vicino Bergamo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 28 settembre 2023), vanno in un bar in provincia die pubblicano loin due, una pittoresca città situata in, è rinomata non solo per il suo ricco patrimonio storico e artistico, ma anche per le sue deliziose attrazioni culinarie. La cucina bergamasca è un vero e proprio tesoro nascosto, che offre una vasta gamma di piatti tradizionali e prelibatezze regionali che meritano di essere esplorate. Uno dei piatti più celebri è la "polenta e osei", una ricetta tradizionale che unisce la cremosa polenta con piccioni arrosto. Questa combinazione potrebbe sembrare insolita, ma il risultato è un piatto ricco e saporito che è amato dai locali e dai visitatori. La polenta viene preparata con ...