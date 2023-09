LOL – Chi ride è fuori | arriva la nuova stagione | data di rilascio e comici in gara

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 settembre 2023) La quartadi LOL – Chiscalda i motori in vista della partenza per il nuovo anno. La struttura resterà la stessa di sempre, così come il conduttore che sarà Fedez. La sua spalla, tuttavia, non sarà Frank Matano, il quale è passato a Disney , ma una new entry già conosciuta al comedy show. I concorrenti saranno come al solito dieci e le puntate saranno sei, di cui le prime tre subito mentre le altre a cadenza settimanale. LOL – Chila quartaE’ tempo di rispolverare LOL – Chiper Prime Video, il quale inizierà le riprese della quartatra circa un mese. In attesa di scoprire se ci sarà spazio anche per la versione natalizia dello show, le voci ...