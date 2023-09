Logan Paul | “La WWE è stata collaborativa | posso boxare nonostante sono una loro Superstar”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 settembre 2023)ha disputato solidi incontri con atleti del calibro di The Miz, Roman Reigns e, più recentemente, Ricochet. The Maverick ha continuato a dimostrare ai suoi detrattori che si sbagliavano con le sue capacità sul ring. Durante la trasmissione The MMA Hour, aè stato chiesto se avesse bisogno del permesso della WWE per i suoi incontri di boxe.ha rivelato che la compagnia ènell’aiutarlo a programmare la boxe mentre è ancora unaWWE. Le sue parole “Devo ritagliarmi un pò di tempo per fare boxe, perché, come sapete, tecnicamenteun wrestler a tempo pieno.nel roster, ho un contratto ed è anche un mio obiettivo ottenere il titolo di campione WWE. Non ...