Lo hanno offerto alla Juve | in prestito si può chiudere subito

Il Grande Fratello in queste settimane sta chiudendo la rosa del cast e fra i vari vip contattati ci sarebbe anche Sara Croce, modella ed ex Bonas ...

LA Knight è pronto per un match contro The Miz a Payback. Questo incontro potrebbe metterlo sulla strada giusta per salire al vertice del ...

... contro una squadra che fino a ieri non aveva segnato e fatto punti, l'ippocampo hala sua ... Losottolineato anche i tanti tifosi di fede granata presenti in Toscana, i quali..."Penso che questa sia in gran parte un'iniziativa degli stessi tedeschi, chedeciso che l'... Nel frattempo, la Germania ha5.000 elmetti. Ricordiamo questo e traiamo le conclusioni per il ...

Trapianto, per la seconda volta siamo riusciti a innestare il cuore di un maiale in un essere umano WIRED Italia

Tim ha concesso a KKR una proroga per presentare un’offerta di acquisto vincolante di una parte della propria rete Il Post

Il Genoa rischia di perdere uno dei suoi pilastri già a gennaio. Radu Dragusin, infatti, è finito nel mirino del Newcastle, che vorrebbe acquistare il difensore rumeno classe 2002 nella prossima ...L'uomo di 47 anni, Benjamin Munns, è collassato e morto appena rientrato in casa dopo che l'ospedale lo aveva dimesso. La moglie, Sara, è ancora sotto choc: ...