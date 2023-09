ll trucco virale del vasetto di marmellata per chi non riesce ad alzarsi la mattina

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il risveglio al mattino presto risulta sempre impegnativo. Praticamente tutti ricorriamo all’uso della sveglia (che posticipiamo ogni volta). Tuttavia, questo approccio non solo si dimostra inefficace, ma può anche avere conseguenze negative sulla nostra salute, favorendo lo sviluppo di disturbi del sonno. Ma cosa fare, allora, per svegliarsi di primasenza traumi? Ancora una volta è TikTok a fornirci una (bizzarra) risposta. A proporla è l’utente @bakibbcola, che vanta 33.5mila follower. Il metodo di Baki per svegliarsi al mattino senza brutte conseguenze ha subito attirato l’attenzione di moltissimi utenti tanto che il video ha raggiunto e superato in fretta 8 milioni di visualizzazioni. “Per coloro che trovano difficile svegliarsi al mattino e spesso rimandano la sveglia, questo consiglio potrebbe salvarvi la vita, come è stato per me”; ha detto Baki. “Si ...

Lo Skyplagging è uno dei metodi più geniali per pagare meno i biglietti aerei ma, come succede sempre in questi casi, ha i suoi rischi! Nel corso ...

Il latte make up è la nuova tendenza beauty : come si realizza? Leggi tutto Il Latte Make-up look è il nuovo trend di TikTok: cos’è e come si fa su ...

Ilocchi realizzato dalla beauty artist Natasha Divo in pochissimo tempo è diventato, proprio come era successo nei mesi scorsi con il Latte Make - up . Si tratta di diverse tendenze ...Le star in prima fila osano il cosiddetto villain makeup, il'da cattiva' giàsu TikTok . Look che abbracciano nuances intense, fumose e noir che conquistano le palpebre, per uno ...

Latte Makeup: Levante si ispira al trucco più virale del web ed è subito tendenza The Wom

Instagram, come creare un contenuto virale: step preliminari, trucchi e consigli PMI.it

La bella e giovane ex protagonista di Tale e Quale Show, Samira Lui, viene criticata dal modello Vittorio per il suo aspetto senza trucco ...Sul web ha fatto scalpore la nuova idea che avrebbe avuto Chiara Ferragni al lavoro, ovvero quella sul look "capelli sporchi".