Liverpool | UFFICIALE | un nuovo socio di minoranza

(Di giovedì 28 settembre 2023) Undiper il: il Fenway Sports Group ha ufficializzato l'ingresso in società di Dynasty Equity....

Sepp van den Berg cambia squadra, ma resta in Germania. Dopo il prestito allo Schalke , il Liverpool ha girato il difensore olandese classe 2001...

Il terzino delKostas Tsimikas rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. A dare l'annuncioil club inglese con una nota sul proprio sito. Arrivato in Inghilterra nell'estate del ...Commenta per primo Ile Kostas Tsimikas , avanti insieme:il rinnovo del terzino greco, che firma un nuovo contratto a lungo termine.

Un gol di Isak stende la squadra di Guardiola. Blues agli ottavi ai danni del Brighton, così come i Reds, che battono il Leicester 3-1 in rimonta ...Liverpool – West Ham: ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per la sesta giornata di Premier League LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, ...