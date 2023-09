LIVE Genoa-Roma | le formazioni ufficiali | torna Pellegrini! La scelta su Malinovskyi | Lukaku sfida Retegui

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Torna in campo la Roma di José Mourinho , impegnata alle 20:45 contro ilallo stadio Ferraris. Attacco, ancora una volta, affidato a Lukaku . Nelc'è l'ex Kevin ...Al Ferraris, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,e Roma si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Roma 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 20:45 Migliore in ...

Diretta Genoa-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

(LIVE!) GENOA-ROMA, le formazioni ufficiali: Kristensen e Spinazzola sulle fasce, torna Pellegrini Giallorossi.net

Serie A 2023/2024, 6a giornata. Le ultime notizie sulla partita Genoa-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.La partita tra Genoa e Roma si gioca oggi, giovedì 28 settembre, alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...