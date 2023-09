LIVE Coppa Agostoni 2023 in DIRETTA | ripresi gli attaccanti | gruppo compatto a 60 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Da segnalare nel frattempo la caduta in gruppo di Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck). 14.47 La UAE ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Arriva ora il Team Jayco AlUla a dare man forte agli emiratini. Simon Yates è probabilmente il punto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Ora spinge la UAE Team Emirates, che mangia alla fuga una ventina di secondi. 14.13 Marco Tizza ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Problemi meccanici per Francois Bidard (Cofidis) ed Andrii Ponomar (Corratec-Selle Italia), mentre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Intanto il gruppo si sta avvicinando, ora è a 1’24” dai fuggitivi. 13.25 Il quintetto di testa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Stiamo per arrivare nuovamente ai piedi del Sirtori, il che significa l’ingresso in un altro ...