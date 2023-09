LIVE Coppa Agostoni 2023 in DIRETTA | partono gli attacchi | ci prova Formolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.16 ACCELERAZIONE DI HARPER IN TESTA! Cortina non può reggere e si stacca, stesso destino per Berthet. 15.16 Inizia per l’ultima volta il Colle Brianza! 15.14 Alle spalle di Michael Gogl che fa l’andatura per la Alpecin, c’è ora la maglia tricolore di Simone Velasco. Anche l’Astana è infatti rimasta senza uomini nel gruppo di testa. 15.12 Ad occuparsi dell’inseguimento è la Alpecin Deceuninck, rimasta senza rappresentanti nell’azione di testa. Il margine per i battistrada è di 14”. 15.11 50 KM AL TRAGUARDO! 15.10 Superato per l’ultima volta lo strappo di Sirtori. Davanti resistono in sei: Davide(UAE Emirates), Ivan Garcia Cortina (Movistar), Warren Barguil (Arkea Samsic), Clement Berthet (AG2R Citroen), Chris Harper (Jayco AlUla) e Victor Lafay (Cofidis). Il gruppo insegue da vicino, ...