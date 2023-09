LIVE Coppa Agostoni 2023 in DIRETTA | partiti | subito tanti scatti

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Prova a muoversi Romain Combaud (Team dsm – firmenich). 11.50 Primi 10 km di gara, plotone ancora compatto. 11.48 Si muovono diversi corridori della Jayco AlUla. In rosa sia Simon Yates che Filippo Zana. 11.46 Primi chilometri di gara ovviamente ad altissime velocità. 11.44 Non è partito Dennis Lock (Sias Rime). 11.42 INIZIATA UFFICIALMENTE LA! 11.37 195,7 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Lissone. La fase decisiva della corsa sarà il circuito, da ripetere per quattro volte, che proporrà le salite di Sirtori (1700 metri al 4,8%), del Colle Brianza (3,1 km al 6,7%) e di Lissolo (2,5 km al 7,2%). Dall’ultimo scollinamento mancheranno 35 km al traguardo. 11.35 Iniziato il tratto di trasferimento per il gruppo. 11.32 Siamo giunti alla 76ma edizione ...