LIVE Coppa Agostoni 2023 in DIRETTA | impresa solitaria di Davide Formolo! Hirschi completa la doppietta UAE

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Questa la top10 al traguardo: 1.Formolo (UAE EMIRATES) 2. Marc(UAE EMIRATES) 3. Victor Lafay (COFIDIS) 4. Warren Barguil (ARKEA SAMSIC) 5. Chris Harper (JAYCO ALULA)6. Diego Ulissi (UAE EMIRATES) 7. Ivan Garcia Cortina (MOVISTAR)8. Vincenzo Albanese (EOLO KOMETA) 9. Sjoerd Bax (UAE EMIRATES)10. Alessandro Verre (ARKEA SAMSIC) 16.23 “Mi mancava tanto alzare le mani al cielo. Avrei dovuto fare l’andatura per, poi lui mi ha detto di provare. Ho avuto le gambe per tenere e sono contento”. Queste le parole di Formolo dopo il successo ai microfoni della Rai. 16.21 Azione meravigliosa diFormolo, che torna al successo dopo un digiuno di oltre tre anni. Per lui si tratta della vittoria numero cinque in carriera tra ...