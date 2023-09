LIVE Coppa Agostoni 2023 in DIRETTA | 70 km al traguardo | il gruppo mette i fuggitivi nel mirino

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Da segnalare nel frattempo la caduta indi Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck). 14.47 La UAE non sembra intenzionata a rallentare. Ilormai vede i tre corridori di testa. 14.45 Accelerazione delnella parte finale del Colle Brianza! Ritardo ridotto a soli 25” dai tre battistrada, che ora sentono il fiato sul collo. 14.42 Ilnel frattempo continua ad andare a forte andatura e porta il suo ritardo dalla testa della corsa sotto il minuto. 14.40 Sulle pendenze del Colle Brianza vanno in difficoltà Bouet e Tizza. Rimane in testa alla corsa dunque un terzetto formato da Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Óscar Rodríguez (Movistar Team) e Mattéo Vercher (TotalEnergies). 14.37 Superata per la terza volta la salita ...