LIVE – Bronzetti-Fruhvirtova 0-6 0-1 | quarti di finale Wta Ningbo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo WTA 250 di(cemento outdoor). Per la seconda settimana di fila la romagnola si trova tra le migliori otto giocatrici. Agli ottavi, infatti, ha sbagliato poco o nulla contro l’ucraina Baindl, rifilandole un doppio 6-3 senz’appello. Adesso trova la giovane ceca, reduce dalla partita vinta in tre set contro la russa Anna Blinkova. La diciottenne di Praga, nonostante non stia riuscendo a confermarsi suilli della stagione passata, è sempre un’avversaria molto pericolosa su questa superficie.ha vinto l’unico precedente, disputato nel 2021 sulla terra rossa del torneo future di Jonkoping ...

SEGUI ILDI- FRUHVIRTOVA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Fruhvirtova scenderanno in campo oggi (giovedì 28 settembre) . Le due giocatrici sono pianificate come ...SEGUI ILDI- BAINDL PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Baindl scenderanno in campo oggi (mercoledì 27 settembre) . Le due giocatrici sono pianificate come primo ...

Live Lucia Bronzetti - - WTA, Ningbo: Punteggi & Highlights Tennis ... Eurosport IT

Lucia Bronzetti avanza ai Quarti di Finale nel WTA 250 di Ningbo LiveTennis.it

Lucia Bronzetti ha vinto contro Kateryna Baindl e ha ottenuto la qualificazione per i quarti di finale del torneo Wta 250 di Ningbo (campi in cemento, con montepremi di 259.303 dollari). Bronzetti ...Terminata la prima giornata al WTA 250 di Ningbo, in Cina. Un lunedì, questo, andato abbastanza per le lunghe, ma con la viva soddisfazione di almeno due figure di primo piano del tennis femminile che ...