Lite al Grande Fratello | Anita e Vittorio ai ferri corti per un piatto di pasta

(Di giovedì 28 settembre 2023) All’interno della casa delsono scoppiate delle liti piuttosto accese in queste ore. I protagonisti di un nuovo scontro sono statiOlivieri eMenozzi. Tutto è nato nel momento in cui quest’ultimo ha richiesto di poter cucinare un po’ di. La situazione è degenerata in poco tempo. Vediamo cosa è successo. Scontro traal: cosa è successo Nella casa del, tra le discussioni all’ordine del giorno ci sono, sicuramente, quelle riferite al cibo. A maggior ragione per coloro i quali si trovano nel tugurio, la situazione peggiora drasticamente. Nello specifico, infatti,ha chiesto ai coinquilini se ...

... delle ambizioni: se durante la primavera avete lavorato conimpegno per raggiungere un ... Amore : in coppia, se cercate laci riuscirete: il partner non resterà in silenzio. L'irritazione ...Nuovi scontri alFratello . A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera giovedì 28 settembre 2023 su Canale 5, nel tugurio è scoppiata un'accesatra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi . Il ...

Grande Fratello, scoppia la lite tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi ... ComingSoon.it

Grande Fratello, lite furiosa nella notte tra Varrese e Valentina Novella 2000

E’ stato convenuto di intensificare ancora di più l’attività di controllo estendendola anche all’area di Piazza Baracca, dove è scoppiata la lite, e quella adiacente la Loggetta Lombardesca ...Nuovi scontri al Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera giovedì 28 settembre 2023 su Canale 5, nel tugurio è scoppiata un'accesa lite tra Anita Olivieri e Vittorio ...