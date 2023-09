L’ira di Giachetti in Aula | “Cosa ha fatto finora il governo Meloni oltre a occuparsi dello spot di Esselunga? Rispetti ogni tanto il Parlamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Proteste dai banchi di Italia Viva contro ilper il rinvio deciso nel primo pomeriggio sull’esame degli ordini del giorno in merito al ddl di conversione del decreto riguardante disposizioni urgenti su diversi temi, come il processo penale, quello civile, il contrasto agli incendi boschivi, il recupero dalle tossicodipendenze. L’esame degli ordini del giorno era previsto per le 14.40, ma tutto è stato fermato da un intervento del sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante (Forza Italia) che, in qualità di rappresentante del, ha chiesto una sospensione di 35 minuti per consentire la valutazione degli ordini. Ma alla pausa accordata dal presidente della Camera di turno, Giorgio Mulè, si sono levate grida di dissenso dal deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, immediatamente redarguito dal ...