L’intelligenza artificiale cntro la deforestazione dell’Amazzonia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 settembre 2023) L'intelligenzaalleata nella lotta contro ladell'Amazzonia. La tecnologia del momento è alla base di un sensore sonoro che sarà legato sugli alberi della foresta per avvertire da remoto le autorità di strani movimenti. Il device, che sembra un router per wifi, si chiama "Curupira", in omaggio a un essere della mitologia indigena noto per la sua astuzia nel sfuggire ai cacciatori."Il vantaggio di questo sistema è che può rilevare un attacco, un vero crimine o una minaccia in tempo reale. Ad esempio, il sistema sarà in grado di rilevare un'incursione per abbattere alberi con trattori o motoseghe. Sarà anche in grado di rilevare l'inizio di un incendio", ha spiegato Raimundo Clàudio Gomes, ricercatore dell'Università Statale di Amazonas che ha sviluppato questa scatoletta. Il ruolo dell'intelligenza...