(Di giovedì 28 settembre 2023) Linkedi il nuovo? Sembrerebbe di sì. Secondo uno studio svolto dall’Università di Chicago, le coppie nate su internet sarebbero più solide e felici di quelle conosciute offline. Inoltre, i matrimoni nati da conoscenze in Rete, che negli Usa sono oltre un terzo delle unioni ufficiali, avrebbero una durata maggiore rispetto a quelli “tradizionali”, con un fallimento del 6% dei primi rispetto al 7,6% dei secondi. Del successo riscontrato da queste statistiche ne sono convinti fautori in particolar modo gli uomini, i quali non mancano di lanciare avances alle donne in qualsiasi ambito, situazione e soprattutto su qualsiasi social si trovino. I social strumento per “matchare” Dopo Facebook e Instagramsembra aver ceduto alla ‘logica dell’abbordaggio’, dove matchare con altr* urtentiChe Facebook e Instagram siano oramai ...

LinkedIn può essere un'ottima opportunità per chi è in cerca di un posto di lavoro ben remunerato e soddisfacente, visto la presenza di numerose ...

LinkedIn può essere un'ottima opportunità per chi è in cerca di un posto di lavoro ben remunerato e soddisfacente, visto la presenza di numerose ...

Le app di incontri non sono state in grado di farti trovare il vero amore? Provate con LinkedIn . A consigliarlo è la Tiktoker britannica Candice ...

...professionali sono i settori di attività delle dieci migliori start - up italiane secondo. ...finanziare una startup 19 Settembre 2023 Oltre alle prime tre classificate, nella top ten c'è ...Eccopotrebbe apparire e cosa sappiamo fino ad ora a proposito di Opel Manta 2024 La ... FacebookEmail Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (67) Nuovi Modelli Opel Ultimi ...

Linkedin come Tinder: non più solo annunci di lavoro, si cerca anche l'anima gemella 28 Settembre 2023 Luce

Come guardare i profili in incognito con LinkedIn Fastweb Plus

Managing News Editor di LinkedIn Notizie Italia. “La presenza in classifica, per la prima volta, di una greentech, la conferma della rilevanza del fintech, così come i segnali di consolidamento ...Fintech, sostenibilità, ma anche podcast e servizi professionali sono i settori di attività delle dieci migliori start-up italiane secondo LinkedIn. La classifica ... e Banca AideXa (fintech). Come ...