L' inflazione in Germania scende al 4 | 5% a settembre

Si è tenuto questa mattina presso BolognaFiere l’evento “ Italia-Germania : transizioni, nuove geografie di filiera e opportunità per le PMI” (PPT AHK ...

In Germania l'indice dei prezzi al consumo in agosto è salito del 6,1% su base annua contro una stima degli analisti di una crescita del 6,0% e un ...

Ad agosto in Germania il tasso di inflazione si è attestato al +6,1%, in lieve discesa dal +6,2% di luglio. Lo rileva la l'Ufficio federale di ...

I dati definitivi dell'istituto di statistica tedesco confermano quelli provvisori di fine luglio, il tasso di inflazione in Germania , misurato come ...

In Germania l’Inflazione rallenta a +6,2%. Calo anche in Francia grazie alla frenata dei prezzi degli alimentari. In Spagna risale al 2,3% spinta dai ...