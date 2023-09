Liga 2023 24 | il Real Sociedad passa a Valencia Pari fra Cadice e Rayo Vallecano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Turno infrasettimanale ce è andato in scena anche in. I due posticipi del campionato spagnolo sono stati quelli fra. Nel primo match i padroni di casa hanno dovuto concedere i tre punti alche si è visto in formato Champions League. Gli uomini di Alguacil hanno messo in atto una partita da grande squadra che gli ha permesso di prendersi il bottino pieno dei tre punti. Al 32esimo è arrivato il gol partita di Fernandez che alla fine è valso i tre punti che proiettano ilnelle zone alte della classifica di. Nell’altra partita di serata, scialbo pareggio frae ...

Il Barcellona non va oltre il pari nella settima giornata della Liga 2023 / 2024 , in casa del Maiorca. Gli uomini di Xavi vanno sotto già al minuto ...

Dopo gli anticipi di ieri, martedì 26 settembre , la Liga torna in campo nella giornata odierna con cinque match valevoli per il settimo turno del ...

E’ la partita più attesa in Portogallo e quest’anno arriva presto: a fine settembre abbiamo già il primo Scontro in Primeira Liga tra le due grandi ...

Il Girona scrive un'altra pagina memorabile della sua storia: passa 1 - 2 in casa del Villarreal e per la prima volta in 93 anni si gode il primato solitario nella. Il club di proprietà del City Group (lo stesso che possiede quote di maggioranza nel Manchester City e nel Palermo, tra gli altri) non si è spaventato dopo essere andato sotto a inizio ripresa (...Il Real Madrid ritorna alla vittoria in/2024 dopo la pensate sconfitta arrivata pochi giorni fa nel derby cittadino contro l' Atletico Madrid. Al Bernabeu arriva il Las Palmas , che però non sembra mai poter afferrare la partita ...

Diretta Valencia - R. Sociedad (0-0) La Liga 2023 la Repubblica

Calendario Liga 2023 oggi: orari 27 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

Atletico Madrid sulle ali dell'entusiamo dopo il 3-1 inflitto alla squadra di Ancelotti, hombre del partido il bomber di Simeone ...Non si ferma la corsa del sorprendente Girona che vince 2-1 in casa del Villarreal e conquista il primato solitario in Liga, grazie al 2-2 del Barcellona a Maiorca. Torna alla vittoria il Real Madrid ...