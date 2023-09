LiberAzioni Festival 2023 | Kasia Smutniak e Vera Gemma ospiti a Torino

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 settembre 2023) Torna la manifestazione dedicata alle tematiche della detenzione, la quarta edizione adal 9 al 15 ottobre,delle arti dentro e fuori giunge alla quarta edizione biennale e approfondisce la relazione fra carcere e società. Il lavoro si svolge grazie alla condivisione delle azioni con l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di, attraverso il più ampio percorso Per un dialogo con il carcere che dà il sottotitolo al, promosso dall'AMNC - Associazione Museo Nazionale del Cinema, che nelcompie 70 anni, è in programma dal 9 al 15 ottobre in ...