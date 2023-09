Lewis Hamilton ha indossato in Giappone un orologio da 150.000 euro di una bellezza rara che da tempo non si ammirava in F1

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Al momento,è terzo nella classifica piloti del Campionato mondiale di Formula 1 e sta vivendo un'annata piuttosto complicata. Come la scorsa stagione scorso, e a differenza degli anni precedenti, il 38enne non è mai in lizza per la vittoria. Peggio ancora, è salito sul podio solo 5 volte in 16 gare. Non è abbastanza per il sette volte campione del mondo. Ciononostante, può ancora affermare di essere il re dello stile nei paddock. In occasione di ogni Gran Premio di F1,mostra di avere uno stile molto originale, con acconciature, abbigliamento da strada e occhiali da sole diversi da un weekend all'altro. In, il 24 e 25 settembre, il britannico ha persino aggiunto una novità al suo look: undi lusso in edizione limitata. F1 Grand Prix of ...