Levante infiamma l’Arena di Verona e annuncia il tour nei teatri nel 2024

(Di giovedì 28 settembre 2023)dicon il concerto con cui festeggia i dieci anni di carriera eilneinel, le date Il calore deldi, sotto l’occhio attento della luna piena, ha avvolto ieri sera, protagonista di un atteso concerto per celebrare i suoi primi 10 anni di carriera (ha debuttato con Alfonso nel 2013) e dare voce, immagine e corpo al suo ultimo album Opera futura (perché non poteva essere cheil luogo migliore dove portare dal vivo nella sua interezza questo disco). È arrivato ora il momento di volgere lo sguardo al domani con Opera futura live nei, il nuovoche partirà ...

Se poi al look accattivante aggiungiamo, il balletto scatenato con, il gioco è fatto. Se ... ElodieSanremo. La gara a Sanremo non è ancora cominciata ma Elodie ha già vinto la corona ...È il Solla destinazione migliore per ammirare lo spettacolo del foliage, un'esplosione di ... Tutta la città, in questo periodo dell'anno, siletteralmente. Gli aceri di Rurikoin, ...

Levante infiamma l'Arena di Verona e annuncia il tour nei teatri nel ... Spettacolo.eu