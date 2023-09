Levante in tour nel 2024 con “Opera futura live nei teatri”

(Di giovedì 28 settembre 2023) MILANO – Perè arrivato ora il momento di volgere lo sguardo al domani con “nei”, il suo nuovoche partirà nella primavera del, un nuovo viaggio in direzione del suo pubblico con cui negli anni ha costruito un idillio difficile da spezzare. Tra le tappa della cantautrice e scrittrice siciliana segnaliamo il 14 aprile al teatro Massimo di Pescara, il 22 aprile al teatro delle Muse di Ancona e il 13 maggio al Politeama Genovese di Genova. Biglietti disponibili su Ticketone.it: online dalle ore 16 di venerdì 29 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 12 di mercoledì 4 ottobre. Organizzazione a cura di Vivo Concerti., reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Vivo”, ha ...

Chiara Domenica 19 maggio 2024 UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Partirà infatti il 13 marzo 2024 dal Teatro Goldoni di Livorno "OPERA FUTURA LIVE NEI TEATRI", il tour che porterà Levante dal vivo nei principali teatri italiani.

Ora però è tempo per lei di presentare il suo ultimo album, "Opera futura" ( leggi qui la recensione ), uscito lo scorso febbraio, in teatro ecco che viene annunciato per la prossima primavera l'Opera Futura Live nei Teatri.
Partirà infatti il 13 marzo 2024 dal Teatro Goldoni di Livorno "OPERA FUTURA LIVE NEI TEATRI", il tour che porterà Levante dal vivo nei principali teatri italiani.