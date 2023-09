L’Europa fa pressione su Apple per aprire alla concorrenza su iOS

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Adnkronos) – Thierry Breton, Commissario per il Mercato Interno dell’Unione Europea, avrebbe sollecitato il CEO di, Tim Cook, a conformarsi al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea e a permettere l’accesso ai propri software e hardware ad altri operatori del settore. Breton ha rilasciato queste dichiarazioni a Reuters dopo un incontro con Cook, sottolineando che il produttore degli iPhone e altre giganti della tecnologia dovrebbero “le porte” in baserecente legislazione DMA. A venir messa in discussione è la posizione di monopolio di, che con il suo Store è l’unica autorizzata a distribuire programmi per gli smartphone e i tablet basati su iOS. Breton ha incontrato Cook a Bruxelles, in Belgio, per discutere della regolamentazione, ...