(Di giovedì 28 settembre 2023) Brutte notizie per l'e per Giuseppe. Uscito nei primi minuti della partita contro la Salernitana dopo uno scontro di gioco con Kastanos, il calciatore oggi si è sottoposto a esami ...

L’ Empoli se la giocherà oggi con l’Inter , in casa propria, e proverà a strappare almeno un punto in classifica. Queste le probabili scelte di ...

Finisce 1-0 Empoli- Salernitana . I toscani hanno trovato la loro Prima vittoria in campionato. Per i campani, altra sconfitta. Sabato c’è l’Inter Al ...

Una tegola per l'cheil proprio terzino sinistro per un tempo indefinito, certamente non breve. Pezzella, si apprende, sarà sottoposto a ulteriori controlli ed è difficile dire quanto ...... martedì 26 settembre ore 20:45 Cagliari Calcio - Associazione Calcio Milan, mercoledì 27 settembre ore 18:30Football Club - Unione Sportiva Salernitana 1919, mercoledì 27 settembre ore 18:30 ...

L'Empoli perde Pezzella, si è fratturato un malleolo Agenzia ANSA

Una brutta Salernitana perde anche ad Empoli Il Vescovado Notizie

Brutte notizie per l'Empoli e per Giuseppe Pezzella. Uscito nei primi minuti della partita contro la Salernitana dopo uno scontro di gioco con Kastanos, il calciatore oggi si è sottoposto a esami ...Delusi, molto delusi a fine partita i tifosi della Salernitana che si sono recati ad Empoli in un giorno infrasettimanale. E c’è chi, uscendo dallo stadio Castellani, piange per la prestazione dei ...