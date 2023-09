Leganes-Racing Santander venerdì 29 settembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il, secondo in classifica con 15 punti, ospita ilche di punti ne ha 12. Si tratta di due squadre accreditate di una chance di classificarsi quantomeno per la zona playoff e che hanno vinto all’ultima uscita, dunque è una sfida molto importante. I Pepineros hanno vinto 3-1 in trasferta contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e