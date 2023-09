Lecce | ancora lavoro differenziato per Banda

Il Lecce vola ancora - secondo dietro l’Inter! Genoa battuto in dieci Il Lecce non solo mantiene l’imbattibilità (come solo Inter e Juventus), ma si issa al secondo posto in Serie A. Nell’anticipo di stasera il Genoa ...

Lecce-Genoa - le formazioni ufficiali : ancora panchina per Malinovskyi Ritorna la Serie A dopo le coppe europee. Il match del venerdì sera sarà tra Lecce e Genoa, due squadre che hanno ottenuto in queste prime giornate ...

Genoa - i convocati per Lecce : ancora fuori Messias Sono ventitré i giocatori del Genoa convocati da Alberto Gilardino in vista del match di questa sera in casa del Lecce. Come previsto gl...

Genoa - a Lecce ancora indisponibili Messias e Vogliacco Non potrà contare né su Messias né su Vogliacco Alberto Gilardino in vista dell'anticipo di domani sera al Via del Mare di Lecce contro la formazione ...

Monza-Lecce - un punto a testa! Ancora un gol di Colpani Il Monza si deve accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Lecce in casa. La notizia positiva è il gol Ancora una volta di Andrea Colpani. PARI ...