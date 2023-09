Le vele per il Parkinson | sabato al Circolo Savoia la prima edizione

(Di giovedì 28 settembre 2023) Una manifestazione velica per la diffusione delle conoscenze sulla malattia di. Si terrà30 settembre (dalle ore 11:00) ladi “Leper il”, organizzata da Reale Yacht Club Canottierie Fondazione Limpe per ilonlus e patrocinata da Federazione Italiana Vela.per il, appuntamento sulla banchina Santa Lucia a Napoli L’iniziativa si terrà sulla Banchina Santa Lucia a Napoli, sede del. I soci del club che quest’anno celebra il 130° anniversario dalla fondazione, metteranno a disposizione le proprie imbarcazioni per portare a bordo i pazienti affetti dalla malattia. Gli equipaggi si imbarcheranno ...

La boccetta di veleno rinvenuta nel suo zainetto serviva per debellare i topi nel bar dell’Armani Hoyel in cui lavorava. Così Alessandro ...

Alessandro Asoli, condannato a 30 per l'omicidio del patrigno e l'avvelenamento della madre, non farà ricorso in Cassazione contro la sentenza. La ...

gli eventi strettamente culturali: sabato 30 settembre, alle ore 18, a palazzo Bongiorno, sarà ... Circolo di Cultura Mazzini, la mostra dal titolo: "Comeal vento" Tessuti con le pezze, ...Capricorno - Cari capricorno, l'amore procede a gonfiema attenzione a non ricadere negli stessi errori del passato. Sul lavoro la vera svolta ci sarà dal prossimo anno,ora bisogna ...

Le vele per il Parkinson | Vento e Vele La Gazzetta dello Sport

A Prato le vele al carbonio per le barche hi tech Il Sole 24 ORE

Le imbarcazioni, a vele spiegate, hanno sfilato davanti al litorale di Varazze ... Purtroppo come da previsione, il vento andava scemando e allora il CDR ha dovuto ridurre la veleggiata per riuscire a ...Il look casual di Elodie nasconde una dichiarazione d’amore. Al fidanzato Andrea Iannone No: ad una città per lei importante. Elodie oltre a essere un'artista di talento è anche un'icona di stile, mo ...