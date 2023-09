Le tasse sui carburanti ci svuotano i portafogli | il pieno più caro d' Europa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ad agosto, per undi 50 litri di benzina gli italiani hanno pagato 11 euro in più della media europea, aggravio quasi totalmente dovuto alla componente fiscale. Non che si sentisse il bisogno di ricordarlo il peso del fisco su ogni litro di carburante. Il rischio è quello di farsi venire una fitta allo stomaco, come quelle che colpiscono il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, quando gli si parla di Superbonus. Ebbene, ipotizzando una media di quattro pieni nel mese, i consumatori italiani hanno investito 388,2 euro, oltre 45 euro in più della media europea, di cui più di 44 euro di imposte. Queste le cifre fornite dalla Faib Confesercenti in occasione dell'assemblea per i 60 anni dell'organizzazione nel rapporto «Il mercato petrolifero e le sfide della distribuzione dei». Da un confronto europeo, spiega la Faib, ...