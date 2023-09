Le tasse occulte di Giorgia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Questo governo è una indecenza su tutto, ma almeno una cosa buona l’ha fatta: la tassa sugli extraprofitti delle banche.Mauro Incertivia email Gentile lettore, ricordo uno sketch di Roberto Benigni. Lui e un amico vogliono scrivere una lettera a Berlusconi e decidono di esordire complimentandosi per le cose buone che ha fatto il suo governo, come per esempio… E qui si fermano perché non gliene viene in mente neppure una. Allora per informarsi telefonano a un amico che lavora a Forza Italia, il quale però risponde che non lo sa, ma si informerà. Ecco, anch’io vorrei scrivere alla Meloni, ma non mi viene in mente nessuna cosa buona. Avevo pensato appunto alla tassa sugli extraprofitti delle banche, ma poi il governo ha fatto una velocissima retromarcia non appena i banchieri hanno ruggito un po’. Si sentivano le gomme fischiare per la velocità. Ora le banche potranno scegliere se pagare ...