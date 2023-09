Le Ragazze Punk a X Factor e il post al vetriolo di Paolo Meneguzzi contro giudici e produzione

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Terza puntata di Audition per Xcon un concorrente che ha fatto particolarmente discutere sui social attraverso le parole aldel cantante italo-svizzero. Si tratta di un gruppo al femminile: sono le. Stasera verranno eliminate. I, infatti, non le lasceranno passare. Duro lo sfogo sui social di, tantodi X2023 quantoladel programma. Ambra Angiolini, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico non hanno votato per il lasciapassare dellea X...