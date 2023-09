Le previsioni della Nadef nelle incertezze della geopolitica L’analisi di Polillo

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 settembre 2023) I numeri e gli scenari: due universi paralleli che bisogna cercare di mantenere collegati. I primi contribuiscono ad illuminare i secondi e viceversa. Ed insieme forniscono la chiave per una conoscenza più approfondita del reale. I numeri sono quelli: il documento del governo che ha il compito di indicare la rotta che seguirà la successiva legge di bilancio. Quella che è solita concludere l’anno e proiettarsi sull’immediato futuro. Sono i dati relativamente certi, almeno in periodi normali. Frutto di metodologie di analisi sperimentate nel tempo e di algoritmi convalidati da continue opere di manutenzione. In sintesi queste ledel triennio. La crescita del Pil per l’anno in corso si riduce dal previsto 1 per cento allo 0,8. Mentre per l’anno successivo il vecchio programmatico, stimato dal Def ...