Le morbide silhouette di Courrèges e l' arte secondo Acne Studios

È un fischio cullato dal suono del vento che dà il via alla Spring Summer 2024 firmata, dove la passerella si sgretola al passaggio delle modelle. «Relax your body, relax your souls»recita la voce narrante in sottofondo, e sono infatti più cheledestrutturate che Nicolas Di Felice - direttore creativo - regala per la prossima stagione: tagli delicati liberati da scomodi tessuti rigidi dove persino le scollature trovanocurve che caratterizzano le lunghe giacche, le gonne e gli abiti. È una collezione pulita che sposa una palette scura, lasciando un posto speciale per le tonalità del bianco e del beige. La scollatura lascia scoperta la spalla destra e ne risalta la particolare linea innovativa. I pantaloni svasati incontrano giubbetti in pelle dando vita a look moderni e autentici.