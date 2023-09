Lazio-Torino | Rovella risveglia il centrocampo di Sarri

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il mese di settembre ha dato il benvenuto ai tifosi del Bel Paese con le ultime trattative della sessione estiva di calciomercato. Ma ad animare i weekend vi sono anche le prime partite della Serie A 2023/2024. Quest’ultime risultano dei veri e propri test che, tramite centri e lavoro di squadra, permettono di comprendere alla dirigenza di ogni club se le ultime negoziazioni siano state provvidenziali. Are ildel mister Maurizio, in occasione della sfida tra, è stato Nicolò. Ma in che modo? Scopriamolo insieme.fa ripartireScendendo in campo allo stadio Olimpico di Roma, nel ruolo di titolare per la prima volta con le Aquile, l’apporto ...