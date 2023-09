Lazio | tegola Romagnoli | i tempi di recupero

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Brutte notizie in casa. Alessiosi è sottoposto agli accertamenti medici per l’infortunio al naso. Ecco l’esito degli esami. Alessiopotrebbe saltare la sfida da ex contro il Milan. Nell’ultima giornata di campionato, infatti, il difensore dellaha rimediato un infortunio al naso e nella giornata odierna, giovedì 28 settembre 2023, si è sottoposto a tutti gli accertamenti medici per capire la natura del problema. Infortunio per: idi– Notizie.com – © LapresseGli esami, come confermato anche dal club biancoceleste, ha confermato una frattura delle ossa nasali e sono iniziate tutte le cure specifiche per farlo tornare in campo il prima possibile. La sua presenza contro il Milan resta comunque a forte rischio e i ...