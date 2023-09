Lazio | Romagnoli ko | frattura delle ossa nasali

(Di giovedì 28 settembre 2023) Brutte notizie in casa. La gomitata subita da Duvan Zapata nel corso della sfida contro il Torino , ha causato ad Alessiouna. Il club biancoceleste lo ha ...

Segui con noi la Diretta di Lazio-Atletico Madrid , sfida valida per la prima giornata di Champions League. Simeone ritorna all’Olimpico. Serata di ...

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Serie A contro il Torino Maurizio Sarri, ...

Come riportato da Sky Sport, l'ex capitano rossonero Alessio Romagnoli potrebbe saltare la sfida di sabato sera tra il Milan e la Lazio

Brutte notizie in casa Lazio . E’ arrivato l’esito degli esami svolti da Alessio Romagnoli . E’ stata riscontrata una frattura composta delle ossa ...

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici...

Brutte notizie in casa. La gomitata subita da Duvan Zapata nel corso della sfida contro il Torino , ha causato ad Alessiouna frattura delle ossa nasali. Il club biancoceleste lo ha comunicato attraverso una ...Commenta per primo 'Lo staff medico della S. S.comunica che il calciatore Alessioè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una frattura ...

Verso Milan-Lazio, Romagnoli in dubbio per la sfida contro i rossoneri Milan News

Verso Milan-Lazio, Romagnoli salta la gara contro la sua vecchia squadra Il Milanista

Il difensore biancoceleste si è sottoposto ai controlli strumentali dopo il colpo subito da Zapata nella gara con il Torino ...Nonostante la vittoria, però, Maurizio Sarri non può dormire sonni tranquilli. A due giorni dal big match contro il Milan, brutte notizie proprio per un grande ex. Di fede biancoceleste e capitano ...