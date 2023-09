Lazio | Makinwa | “Stagione complicata | sono aumentati i dubbi dopo i primi 2 ko”

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’ex attaccante biancoceleste ha parlato in esclusiva a Notizie.comla vittoria contro il Torino: “Non mi aspettavo queste difficoltà a inizio. Immobile ritroverà la continuità, Sarri ottimo allenatore” Vittoria scaccia-crisi e spazza-pressioni. Lasi è rialzata contro il Torino, squadra mai battuta nelle ultime due stagioni, quelle con Sarri al comando. C’è riuscita ieri nel momento più complicato, con soli 4 punti conquistati nelle prime 5 giornate. I gol di Vecino e Zaccagni hanno avuto il sapore della liberazione. Ora si può affrontare il Milan (capolista insieme all’Inter) con meno timori: “Ma quest’anno sarà dura entrare tra le prime in campionato“, dice Stephenin esclusiva a Notizie.com, ribadendo il concetto più volte espresso dal tecnico biancoceleste. Non sarà affatto semplice ...

