Lazio | Luis Alberto e il compleanno da mago I tifosi | Con noi a vita

(Di giovedì 28 settembre 2023) ROMA - Torta da tre punti,festeggiato a mezzanotte dopo la vittoria con il Torino. Altra partita importante per un giocatore totalmente trasformato in questo inizio di stagione. Decisivo ...

“Oggi era veramente difficile, soprattutto dopo il gol subito non era facile restare concentrati ma ce l’abbiamo fatta. Sono felice per i miei ...

Luis Alberto , centrocampista della Lazio , ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l'Atletico Madrid nell'esordio in Champions League:...

ROMA - Una magia di Luis Alberto per il gol di Provedel. Assist al bacio per la rete del portiere utile per l'1 - 1 contro l'Atletico Madrid ...

Ha fatto il giro del mondo, sarà tema dei racconti ai nipotini per chissà quanti anni, ma soprattutto, sul presente, il clamoroso gol di Ivan ...

La squadra di Sarri è chiamata all’ennesimo test impegnativo stavolta con la formazione granata di Juric con cui il tecnico laziale non vince quasi ...

ROMA - Torta da tre punti,Alberto festeggiato a mezzanotte dopo la vittoria con il Torino. Altra partita importante per ... Si sente più responsabilizzato, totalmente al centro della. A 31 ...31 anni per il 'Mago'Alberto: per festeggiarlo abbiamo scelto dieci dichiarazioni sul centrocampista dellaOggiAlberto compie 31 anni. Ieri la suasi è ripresa battendo il Torino 2 - 0. Al cospetto di un giocatore che tutti chiamano Mago, sarebbe semplice, persino automatico, un atto ...

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: “Noi non siamo mai andati via, se uno rimane lucido nelle ultime.La partita si è poi conclusa 2-0, grazie al raddoppio di Mattia Zaccagni, per la Lazio che ha inoltre vinto il suo primo ... Lazzari fece al 59' l’assist che valse il raddoppio di Luis Alberto. Stessa ...