Lazio | frattura composta delle ossa nasali per Romagnoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) Brutte notizie in casa. E’ arrivato l’esito degli esami svolti da Alessio. E’ stata riscontrata unadel centrale biancoceleste. Il calciatore ha già iniziato le cure, ma molto probabilmente sarà indisponibile per la trasferta contro il Milan e proverà a tornare per il Celtic o per l’Atalanta prima della sosta nazionali. Ecco il comunicato del club: “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Alessioè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una...

Quando si gioca un primo tempo bello come contro la, non dobbiamo nel secondo tempo fare meno ... Harroui del Frosinone si è operato per risolvere laal piede destro: starà fuori 2 mesi. ...... che in quel periodo aveva subito un intervento a un braccio a seguito di unae stava vivendo il lutto per la perdita della madre - Mentre stavo cuocendo le patate mi porta un bicchiere per ...

LAZIO, FRATTURA DEL NASO PER ROMAGNOLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio, frattura alle ossa nasali per Romagnoli Fantacalcio ®

Non arrivano buone notizie in casa Lazio. Nel match di ieri contro il Torino, in seguito a uno scontro con Duvan Zapata, Alessio Romagnoli ha riportato una frattura composta delle ossa nasali.Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali ...