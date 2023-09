Lavoro | mobilità interna e difficoltà nel trovare le “persone giuste”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 settembre 2023) Secondo il Workplace Learning Report i dipendenti che cambiano posizione all’interno della stessa azienda entro i primi due anni di impiego hanno una probabilità molto più elevata di rimanervi a lungo Sempre più aziende lamentano ladile “”, spesso a causa di tassi di turnover molto elevati, verificatisi per la prima volta in seguito alla pandemia: la ricerca delle, infatti, presenta condizioni migliori per molti posti vacanti posizioni. Ecco perché sempre più aziende stanno cercando di investire nella liquidità. Secondo un recente report realizzato da Aptitude Research riportato da HR Executive, il 70% delle aziende a livello globale ha aumentato i propri investimenti nella...