Lautaro Martinez non incide | Inter-Sassuolo campanello d’allarme? ? TS

(Di giovedì 28 settembre 2023)non riesce are ine questo fa scattare unnell’ambiente nerazzurro. L’argentino delude a San Siro.non ci mette lo zampino con ile commette diverse imprecisioni che complicano la vita all’. Ilscatta inevitabilmente, perché se l’argentino nonla squadra fatica. «Continua nella sua fase di grande sacrificio per la squadra, ma poca pericolosità sotto porta», scrive Tuttosport.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

l’Inter stasera affronta il Sassuolo per ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato. Inzaghi si riaffida alla coppia Thuram - Lautaro ...

Lautaro - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - potrebbe allungare il proprio accordo per altri due anni, fino perciò al giugno 2028. Calciomercato ...

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , la dirigenza nerazzurra ha recepito il messaggio del proprio capitano in ...

5,5. Un'opportunità nel finale con palla a lato. Non basta. Thuram 5,5. Dirompente nei primi minuti di gioco. Il problema è che con lo scorrere della clessidra le iniziative ...L'Inter ci prova in maniera disordinata, il tiro dial 95 finisce fuori. Prima sconfitta stagionale. LE PAGELLE E I VOTI DI INTER - SASSUOLO INTER : Sommer 5; Darmian 6.5, Acerbi 6, ...

“Lautaro più forte di Tevez”, Balotelli scoppia a ridere e Nasri si accoda Tuttosport

VIDEO / Enock su Tevez e Lautaro: “Non scherziamo, il più forte è…” fcinter1908

Marotta e Inzaghi adesso tremano: il top club all’assalto di Lautaro Martinez. Stavolta fanno sul serio, l’indiscrezione “Non prenderemo nessun giocatore svincolato per sostituire Arnautovic. Nessuna ...Gli emiliani corsari ribaltano la partita al Meazza in pochi minuti, con Bajrami e Berardi a rispondere al gol di Dumfries. Il forcing finale dei nerazzurri non permette all'Inter di recuperare almeno ...