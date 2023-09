Latina Emergenza abitativa | incontro del presidente Ater col prefetto Falco

(Di giovedì 28 settembre 2023)-Le iniziative promosse sul fronte dell’finalizzate a garantire legalità e sicurezza “nell’ambito del cospicuo patrimonio esistente” e gli interventi in atto per aumentare e migliorare l’offerta. Sono stati questi gli interessanti e attuali argomenti affrontati nel corso di unche ha visto il neodell’di, Enrico Dellapietà, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – Le precipitazioni di maggio e giugno hanno reso i vigneti del Lazio, così come quelli di Latina , vulnerabili alla peronospora viticola, ...

Latina – Le precipitazioni di maggio e giugno hanno reso i vigneti del Lazio, così come quelli di Latina , vulnerabili alla peronospora viticola , ...

Latina – L’amministrazione comunale del sindaco Matilde Celentano è al lavoro per fornire una prima risposta concreta all’ Emergenza abitativa . ...

I residenti di originesi sono classificati al secondo posto con un tasso di 53,1 morti per 100mila residenti. I casi di overdose si sono rilevati una costante in particolare negli adulti di ......giovane intimorito dalla situazione iniziava a chiedere aiuto ai passanti e allertava il numero di112. Immediatamente giungevano sul posto i Carabinieri del Nor della Compagnia di...

Latina, emergenza casa: 62 famiglie senza un tetto LatinaCorriere

Emergenza abitativa al comune di Latina, ecco i dati degli assessori Nasso e Nasti LatinaQuotidiano.it

LAZIO – «In dieci anni di amministrazione Zingaretti le province del Lazio hanno pagato un prezzo altissimo a causa della mancata programmazione della sinistra in materia di rifiuti. Di fatto le provi ...Si è parlato di emergenza abitativa nel corso dei lavori della commissione Welfare del Comune di Latina, presieduta dal consigliere Nicola Catani. Hanno preso... LatinaCorriere.it è la tua fonte di ...