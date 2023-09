I fisici del CERN hanno dimostrato che l'verso il basso a causa della gravità, proprio come la materia normale, secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature . Non è una cosa del tutto sorprendente " sarebbe ...L'come la materia ordinaria, è cioè soggetta all'attrazione della gravità come la materia ordinaria. Lo indica la prima osservazione diretta di atomi di antidrogeno in caduta libera ...

L'antimateria cade per la gravità come la materia - Fisica e Matematica - Ansa.it Agenzia ANSA

L'antimateria cade per la gravità come la materia Giornale di Brescia

Tom's Hardware vive grazie al suo pubblico. Quando compri qualcosa dai nostri link, potremmo guadagnare una commissione. Scopri di più I fisici del CERN hanno dimostrato che l’antimateria cade verso i ...La prima osservazione diretta di atomi di antimateria in caduta libera conferma le previsioni della relatività generale di Einstein. L'esperimento Alpha, al quale l'Italia partecipa con l'INFN, dimost ...