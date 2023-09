LaLiga EA Sports | Celta-Alavs | Quando la necessità pressa tutti | anteprima | analisi | previsione e previsione

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 28 settembre 2023) 2023-09-28 06:35:33 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Sembra prematuro parlare di emergenze nella settima giornata della Liga EA, ma vedere che due allenatori sono già caduti a inizio stagione significa che nessuno vuole prolungare la propria serie di sconfitte.devono vincere per cambiare le loro dinamiche. Uno non sa vincere in casa, i Vigues, e l’altro non sa vincere in trasferta, i babazorros. Due brutte dinamiche che nessuna delle due squadre vuole più portare avanti. Come arriva il? Destinato a vincere. Si presenta così la squadra di Rafa Bentez per il duello contro l’. Dopo aver visto il Barcellona batterlo 0-2 lo scorso fine settimana, i celestiali ...