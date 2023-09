LaLiga 2023 2024 | l’Atletico vince 2-0 in casa dell’Osasuna

(Di giovedì 28 settembre 2023)Madrid2-0 indell‘Osasuna nel match valido per la settima giornata di Liga. I Colchoneros danno continuità al successo nel derby contro il Real grazie alle reti di Griezmann nel primo tempo al 20? e di Riquelme all’81’ per una vittoria che proiettala squadra di Simeone in piena zona coppe europee. Finale molto a Pamplona con i rossi sventolati ad Avila, diretto all 85?, e a Morata, all’87’ per doppio giallo, ma in cuiè riuscito a non farsi tirare in ballo dall’atmosfera caldissima dell’El Sadar. I ragazzi di Simeone salgono a 13 punti al quinto posto in classifica, con una partita in meno a 6 punti dal sorprendente Girona in vetta. Nella prossima giornata Griezmann e compagni saranno impegnati incontro il Cadice ...

Il Barcellona vince in casa dell’Osasuna nel match valido per la quarta giornata di Liga 2023 / 2024 . Terza vittoria consecutiva per la squadra di ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 7° giornata de LaLiga. PAMPLONA - Giovedì 28 settembre, alle ore 21:30 andrà in scena Osasuna - Atletico Madrid, incontro valevole per la settima giornata di LaLiga.

Vittoria con cartellino rosso per l'Atletico Madrid che batte l'Osasuna in trasferta. La squadra di Simeone passa in vantaggio al 20' con Griezmann, poi raddoppia con Riquelme.Il turno infrasettimanale de LaLiga si avvicina al termine, con Celta Vigo e Alaves che hanno pareggiato: un punto anche per Granada e Betis ...