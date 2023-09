Ladri arrestati dalla Polizia dopo un rocambolesco inseguimento di 30 km

Leggi su lortica

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nel pomeriggio di lunedì la sala operativa dellaStradale di Firenze ha diramato le ricerche di un’autovettura che aveva fatto rifornimento presso un’area di servizio scappando senza pagare. Pocouna pattuglia della Polstrada di Arezzo-Battifolle è riuscita ad intercettare il veicolo ricercato con a bordo due uomini intimandogli l’ALT. Il guidatore, ha dato gas proseguendo la marcia per uscire al vicino casello di Valdarno per poi proseguire a velocità elevata verso Montevarchi dove, in una rotonda, ha speronato la pattuglia che stava cercando di chiudergli la via di fuga. La folle corsa è proseguita in direzione di Levane (AR) dove una seconda pattuglia del DistaccamentoStradale di San Giovanni si è messa sulla scia dei fuggitivi, i quali, giunti nella frazione di Montalto, hanno lanciato una valigetta ...