Labbra da royal | ecco i rossetti preferiti dalle principesse che puoi acquistare anche tu

Leggi su dilei

(Di giovedì 28 settembre 2023) Alcuni potrebbero pensare che la scelta di una tonalità di rossetto piuttosto che un altro, sia abbastanza soggettivo e casuale: un bel rossetto rosso fuoco quando vogliamo sentirci audaci e sensuali, un colore scuro e deciso per dare un tocco rock al nostro outfit oppure un nude leggerissimo per sentirci a nostro agio in ogni occasione. Tuttavia, quando sei una testa coronata, la scelta di una nudi rossetto piuttosto che un’altra non è mai casuale. L’etichetta reale ha le sue regole: il protocollo prevedere di attenersi a una tonalità neutra e naturale per evitare imbarazzanti incidenti con il make-up o risultare un pò troppo sopra le righe conche attirano attenzioni non richieste. Ma si sa, le regole sono fatte per essere infrante: la Regina Elisabetta, con i suoi outfit dai colori sgargianti, non ha mai rinunciato a ...