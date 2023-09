La7 | morto il giornalista Armando Sommajuolo | età e causa della scomparsa

Armando Sommajuolo, volto storico di Tele Montecarlo prima epoi. Ha condotto i principali tg della rete, oltre a programmi di approfondimento, prima di andare in pensione nel 2015.Il 24 aprile 2015, il conduttore annunciava il suo ritiro dal Tg, che è stata la sua casa per molti anni. In quell'occasione ha molti non sfuggi un, seppur ironico, colpo basso del Direttore ...

È morto Armando Sommajuolo, volto storico del Tg di La7 Corriere della Sera

Morto Armando Sommajuolo, il giornalista volto storico del Tg di La7 e Tele Montecarlo Il Fatto Quotidiano

Incidente a Palermo: un'anziana è stata investita un camion dell'Esercito italiano. Nulla da fare, i soccorsi hanno decretato il decesso della donna ...Il giornalista Armando Sommajuolo morto all'età di 70 anni, lo ha annunciato il suo ex direttore Enrico Mentana al Tg La7. Il ricordo, la bio e la carriera.