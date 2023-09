La stampa tedesca non ha pubblicato la notizia infondata di un flash-mob in Polonia contro i rifugiati ucraini

Leggi su facta.news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il 25 agosto 2023 è statosu X un video che mostra un presunto servizio in cui compare il logo di Deutsche Welle (DW). L’emittenteavrebbe dato lache a Varsavia, in, si sarebbe svolto un «-mob» anti-ucraino in cui i cittadini polacchi avrebbero dato alle proprie reti Wi-Fi nomi offensivi, come ad esempio «l’Ucraina è un inferno», «assassini dall’Ucraina», «, tornate a casa». Il presunto servizio di DW continua raccontando che glisi sarebbero indignati per questa azione, ma che la loro protesta non avrebbe finora avuto successo. Si tratta di unafalsa. Sul sito di DW non è presente il video oggetto di ...