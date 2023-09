“Là se ne sono accorti tutti” Anna Falchi e Flora Canto | retroscena inatteso a I fatti vostri

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Isu. La storica trasmissione di Rai2 quest’anno è condotta dalle due note donne dello spettacolo assieme a Tiberio Timperi. Per tanti anni il programma ha visto protagonista Giancarlo Magalli, che oggi ha una rubrica, ma recentemente c’è stata la rivoluzione. Stiamo parlando di due attrici e conduttrici con tanti anni di carriera alle spalle. Ma c’è qualcosa che non va nel verso giusto. Almeno stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi. Già qualche giorno fa si era notata l’atmosfera non proprio leggera nel programma. Prima la gaffe di Tiberio Timperi: “Buongiorno a, ma come si dice buongiorno in svedese?”. E secca la riposta della: “Semmai in Finlandese, ...